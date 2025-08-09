ニューストップ > 国内ニュース > 「ようやく妻が死んでくれた」動画が反響、年金暮らしをする68歳の男… 老後の生活 一人暮らし 時事ニュース 文春オンライン 「ようやく妻が死んでくれた」動画が反響、年金暮らしをする68歳の男性 2025年8月9日 11時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと YouTubeで68歳の老後の一人暮らしの様子を公開している男性 最初の動画「ようやく妻が死んでくれた」は876万回再生を達成した 妻の死後は立ち直れず、「死んだような生活」を4年間送っていたという 記事を読む おすすめ記事 実名告発「性被害に遭いました」広陵高校に“別の事案”が発覚、隠蔽体質を疑われる後手対応 2025年8月8日 17時0分 藤井七冠が羽生前会長の面前で「女流棋士新制度」に苦言 「棋力の担保は取れているのでしょうか」 2025年8月7日 5時50分 「セットの方がいいのに（笑）」定食屋で“他人の注文にケチをつける”常連客が「二度と来なくなった」店側の神対応 2025年8月8日 15時52分 YOSHIKI、アニメ劇中曲を“パクり批判”も当事者からの連絡で“手のひら返し”お騒がせぶりに冷めた声 2025年8月8日 20時10分 宮崎麗果さん、飛行機内で泣き出した子どもにクレーム受け「子連れで飛行機乗ってはダメなの」 2025年8月9日 6時11分