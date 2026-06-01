パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスが発売した白黒包装の商品ディスカウント店「ドン・キホーテ」を運営するパン・パシフィック・インターナショナルホールディングス（PPIH）は1日、商品包装を白黒に簡素化した日用品や飲食料品26品目の販売を始めたと発表した。物価高が家計の負担となる中、包装にかかるコストを削減して安さを実現する。「富士山の天然水」は500ミリリットル入りペットボトルで40円に設