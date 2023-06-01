住信ＳＢＩネット銀行は６月から、元金の５０％を返済期間の満了時に一括で支払う仕組みの新たな住宅ローンを提供する。金利は通常型の住宅ローンの水準に０・３５％が上乗せされるが、返済開始から一定期間、月々の元金と利息を合わせた支払額を抑えることが可能という。同行は、メガバンクやインターネット銀行で初の試みとしている。物件価格の上昇が続く都市部のマンションを、返済期間中に売却する前提で購入する人などの