◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日、ＭＵＦＧ国立）ＦＩＦＡランク１８位の日本代表は、Ｗ杯前最後の実戦となる同７５位のアイスランド代表との壮行試合を後半４２分にＦＷ小川がゴールを決め１―０で勝利した。３月の英国遠征では、スコットランド（１〇０）、イングランド（１〇０）に勝利。これで２０１８年に発足した森保ジャパンは、対欧州勢の戦績を８勝１分け（引き分けは２２年カタ