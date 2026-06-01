サッカーW杯の開催国であるカナダが注目されているが、その東部に浮かぶプリンス・エドワード島は、トロントともバンクーバーとも別の国に見える。草原と海と赤土が続く島で、13歳の少女アンが最初にしたのは、桜の木に名前をつけること――。Netflixドラマ『アンという名の少女』(原題：Anne with an E、2017年)は、、L.M.モンゴメリーの名作『赤毛のアン』が原作だ。孤児のトラウマ、村社会の閉鎖性……『赤毛のアン』は、もとも