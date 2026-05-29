隣人との関係は、難しいものだ。騒音、ゴミ出し、駐車・駐輪、ペット、庭木の越境--。些細な違和感でも日常生活で積み重なれば大きなストレスになり、深刻なトラブルに発展することもある。「思い悩んだ末に、私たち夫婦は転居を決意しました」今回は、善意の結果が思わぬ方向にいってしまった井上綾乃さん（仮名）のエピソードを紹介しよう。◆発端は隣室から聞こえた悲鳴「誰か助けて！」井上さんは当時、結婚を機に地方から横浜