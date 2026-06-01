１日午後３時頃、埼玉県川口市飯原町の住宅から「ケアマネジャーの首を包丁で切った。これから自分も刺す」と１１０番があった。県警川口署員が駆けつけたところ、通報したとみられる住人の男（６０）と女性の２人が血を流して倒れており、搬送先の病院で死亡が確認された。女性は同市の介護支援専門員鈴木希代子さん（６３）で、この住宅を訪問していたとみられる。血がついた刃物が現場で見つかり、同署は男が鈴木さんを切り