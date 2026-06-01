リヴァプールがアンドニ・イラオラ監督招へいに向けた交渉を開始したようだ。5月31日、『BBC』や『スカイスポーツ』など複数のイギリスメディアが伝えている。昨年夏に4億ポンド（約859億円）以上を投じる大型補強を敢行し、プレミアリーグ連覇への期待が膨らむ中で2025−26シーズンの戦いをスタートさせたリヴァプールだが、序盤から不安定な戦いに終始。早々と優勝争いから脱落し、最終的に首位アーセナルに「25」ポイント差