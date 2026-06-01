声優花澤香菜（37）が5月31日放送のTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）にゲスト出演。声優業で天下取れそうな芸能人を実名で明かした。進行役の平成ノブシコブシ吉村崇から「この人声優やったら天下取れそうな人は」と聞かれ、花澤は「蛙亭の中野さん」と返答。お笑いコンビ、蛙亭の中野周平（34）の名を挙げた。「なんかテレビから声が聞こえると、向いちゃうんですよね。すっごいいい声」と絶賛した。蛙亭は中野とイワ