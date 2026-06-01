デスク「ディー・エヌ・エー（DeNA）会長の南場智子氏が15年ぶりに社長へ復帰するね」 記者「ええ。DeNAの2026年3月期の連結業績は減収減益。主力のゲーム事業のセグメント利益が前年同期比23％減となったことが響きました。南場氏が社長に復帰する荒療治で、抜本的に改革することが必要だと判断したようです」 デスク「同社だけでなく、ゲーム事業は巨額の投資が必要な上、当たり外れの激しい世界