ビザ・ワールドワイド・ジャパンは6月11日、「Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン​!」を全国で実施する。Apple Payでも!タッチでVisa割キャンペーン​!同キャンペーンは、今年2月から始まった「タッチ決済全国キャッシュレス推進プロジェクト」の第3弾として、Apple Payによるタッチ決済体験の推進を目的としている。実施期間は2026年6月11日〜7月19日まで(早期終了の可能性がある)。Visa割に登録したVisaカード