ちいかわファンにはたまらない、ハートの形の「ちいかわ」の【ガチャ】を発見！ ポップな見た目の「新作マスコット」は、持っているだけで気分を上げてくれそうです。可愛いが詰まった仕様にも要注目。思わずコンプリートしたくなるかも。 ポップなデザインが可愛い！ ハートの形が可愛い、絵柄入りの「ちいかわ ハートのラバーマスコット」。線がちょっと太めに描かれた、ポップなデザイ