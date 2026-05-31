シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、6月1日（月）から、「チョコミントシュー」を、池袋西口店など7店舗限定で発売する。【写真】トッピングにはミントシェイブチョコを採用！爽やかなスイーツの詳細■チョコミン党必見今回期間限定で登場する「チョコミントシュー」は、2013年に一部店舗でテスト展開されていた“幻のシュークリーム”で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、今のトレンドに合わせて新たに開