2020年、『教師の性暴力に苦しんだ女性の告白「先生は一切避妊をしなかった」』というタイトルで、ライターの桑沢まりかさんは高校時代に教師から受けた性暴力の体験について寄稿した。「苦しい体験を話してくれてありがとう。私も同じ経験があります」「逃げたいのに心が空っぽになって動かない。私も思い出して涙が出ました」同じような性暴力の経験を持つ読者からも共感の声が多く集まった。現在、桑沢さんは自身の経験とともに