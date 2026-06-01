「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 崖の上のポニョ」が7月10日に刊行Real Sound

「子どもりょうり絵本 ジブリの食卓 崖の上のポニョ」が7月10日に刊行

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「子どもりょうり絵本ジブリの食卓崖の上のポニョ」が7月10日に刊行される
  • スタジオジブリの作品から生まれた料理レシピ絵本で、シリーズ第6弾
  • 作品に登場した料理を家庭で再現するための調理プロセスを紹介する
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