砂丘での落書き禁止を呼びかける動画の画面＝県提供読売新聞オンライン

鳥取砂丘で禁止行為が多発、県が国内外の観光客に向けてマナー呼びかけ強化

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 鳥取砂丘でのマナー違反を防ごうと、県が国内外の観光客に呼びかけを強化
  • 国内客では馬の背での落書き、海外客ではドローンを飛ばす行為が多いという
  • コロナ禍の収束に伴って、25年度の条例違反は前年度から大幅に増えている
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