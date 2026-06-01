漫画『ねこに転生したおじさん』（ねこおじ）の毎日の更新が終了することが、作者・やじま氏の公式Xにて発表された。【画像】漫画『ねこおじ』毎日更新が終了へ！作者からのコメント全文Xでは「【ねこおじ、毎日更新を終わります】いつもねこおじを読んでくれてありがとうございます！お知らせですがタイトル通り、ねこおじの毎日更新をあと10回か20回くらいで終わろうと思っております」と報告。続けて「ねこおじは直接的な