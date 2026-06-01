娘を自宅で監禁し、けがをさせたなどとして、東京地検立川支部はきょう（1日）、40代の母親を逮捕監禁傷害の罪で起訴しました。逮捕監禁傷害の罪で起訴されたのは、東京・町田市の40代の母親です。東京地検立川支部によりますと、母親は今年1月24日から28日にかけ、自身の娘（16）を両手足に拘束具を取り付けて鍵をつけた自宅の押し入れに監禁し、およそ1週間のけがをさせた罪に問われています。東京地検立川支部はまた、40代の父