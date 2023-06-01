そうだ、iPad miniを「ちゃんと車載」しよう！と思い立ったので、真面目にiPad mini車載に取り組んだ。アレコレ思案しつつ試した結果、「これが最適かも」という方法にたどり着いた。お手軽感もけっこうあるので、今回はiPad miniの車載について書いてみたい。 iPad miniの車載例。RAM MOUNTS（ラムマウント）という汎用のデバイス・マウント機材とMagSafe対応iPad miniケースを組み合わせて使っている。 なん