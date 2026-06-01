ダービー２着のパンルナイーフ（牡３歳、美浦・木村）が膝を骨折していたことが１日、分かった。所属するキャロットクラブのホームページが発表した。前日のレース後に歩様に乱れがあり、帰厩後にハ行を確認。球節にも腫れが見られたため、レントゲン検査を実施。さらにこの日の朝に詳しく検査をしたところ、骨折が判明した。現時点では詳細については時間を要す見込み。２歳時の昨年、東スポ杯２歳Ｓを制覇。今年に入り、