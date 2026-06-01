国旗損壊罪の創設を自民党の部会が了承しました。【映像】「国旗損壊罪」自民部会で了承自民党が作成した法案では、日本国旗を人に著しく不快な方法で公然と傷つけた場合を処罰の対象とし、2年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金を科すとしています。国旗損壊の様子を撮影し、その映像をSNSなどで拡散する行為も対象とします。ただ、党内の議論をふまえ、「表現の自由」への配慮も明記しました。生成AIによる創作物やす