【社長・細貝萌の生き様】ベイシアグループ参画でザスパの経営基盤がより強固に「多くの前向きな変化があると思います」
４月末の正式社長就任から３か月余り。細貝萌社長が率いるザスパ群馬は、経営面でいくつかの変化があった。そのうち最も大きかったのが、５月29日のベイシアグループ参画だ。
同クラブは第三者割当増資を実施。ベイシアとカインズが議決権保有割合の25.2％をそれぞれ取得し、ベイシアグループとして合計50.4％の議決権を保有するに至った。これにより、ザスパはベイシアグループの傘下に入り、経営基盤がより強固になったのだ。
「５月29日にベイシア・カインズの土屋裕雅会長、ザスパの赤堀洋会長と僕の３人で記者会見をして、正式なグループの一員になったことを発表しました。
これにより、経営基盤を安定させ、持続させていくことが僕らクラブにとっての最重要テーマになってきます。その前段階からベイシアやカインズからスタッフも来てくれ、フロントスタッフの人数も増えてきています。人数が多ければ多いほど営業面を強化できますし、よりきめ細かいサービスができる。グループの力を借りながら、社内のDXも着手したところですし、ここから多くの前向きな変化があると思います。
『ベイシアグループに入ったから、いきなり数億円の使えるお金ができたんじゃないか』とよく勘違いされるんですけど、それは誤りで、予算自体は基本的に変わりません。ただ、ベイシアグループという日本有数の企業体の存在によって信頼度は高まりますし、ベイシアグループのネットワークの力も借りやすくはなった。それは本当にありがたいことです」と細貝社長はしみじみと感謝を口にした。
この２か月で両社とのコラボが大々的に展開されるようになったわけではないが、第一弾としてスタートしているのが、「ザスパンダバナナ（279円）」の販売。これはベイシアによるザスパ応援商品で、クラブマスコットである「ザスパンダ」のラベルが貼られているのが特徴だ。６月中旬からベイシア全店舗（ベイシアマート、オトナリマートなど一部店舗を除く）で取り扱いが始まり、売り上げの一部がクラブの強化資金に充てられるという。
クラブの本拠地とその周辺の人々には良いアピールになるはずだ。
「ザスパンダというマスコットキャラクターもそうですし、ザスパ群馬というクラブのことを少しでも地域の人に知っていただけたら嬉しいですね。今後はカインズ内にもザスパのブースを設けてもらう予定ですし、カインズとベイシアの館内放送で選手の声が流れる機会も作ってもらっています。実は僕自身も登場しているんですけど（笑）、そういう地道な活動が何よりも重要なんです」と、新人社長は一歩一歩、前進していく覚悟だ。
“目の前のことをコツコツと積み重ねていくことが大事”という考え方は、試合日の細貝社長の行動を見ていてもよく分かる。
中断前ラストとなった７月26日の鹿児島ユナイテッドFC戦当日も、19時試合開始の半日以上前に正田醤油スタジアムに到着。筆者やテレビ局の取材をこなし、16時前にはサポーターの先行入場ブースへ。この日の配布物である特性リュックを自ら確認し、お客さん一人ひとりに手渡す作業を、38度近い酷暑のなか、20〜30分にわたって精力的に行なっていた。
それが終わると、今度は飲食店やグッズ販売店のブースへ移動し、１店舗ごとに顔を出して「本日もよろしくお願いします」と挨拶を続ける。VIPが来場する時間帯も同じように笑顔で挨拶を繰り返し、試合直前からはGMとして現場の様子を厳しい目で見守るのだから、どれだけ神経を使う仕事か分からない。
そういった努力を惜しまないのも、「ザスパを少しでも良いクラブにしたい」「１人でもお客さんを増やしたい」という強い思いがあるから。７月26日の鹿児島戦、８月16日のFC大阪戦、同23日の栃木SC戦と３試合連続ホームゲームということで、「夏休み期間中の集客増」も、今の彼らの大きなターゲットになっているのだ。
