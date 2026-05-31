俳優の保田泰志（51）が31日、ステージ4の膵臓（すいぞう）がんであることを自身のX（旧ツイッター）で公表した。「ご報告です」とつづった投稿で、「昨年5月に膵臓癌のステージ4と診断され、余命宣告を受けておりました」と説明。「手術不可にて抗がん剤による治療を続けておりましたが、幸い奏効しまして腫瘍が縮小及び肝臓への転移が消失し、今年3月に手術を行いました」と治療経過を明かした。現在は再発を防ぐため、抗が