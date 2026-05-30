自分が契約している駐車場に、見知らぬ車が停められている──。考えただけで気が重くなるシチュエーションですが、実は決して珍しい話ではありません。国土交通省が2024年に公表した『令和5年度マンション総合調査結果』によれば、居住者間トラブルのうち「違法駐車」は18.2％を占め、「生活音」に次ぐ第2位。意外と身近な悩みのようです。今回ご紹介するのは、過去に大きな反響を呼んだ実録エピソードの中から、契約している駐車