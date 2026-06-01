5月31日、東京ドームで嵐の『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』最終公演がおこなわれた。国民的アイドルグループのフィナーレに惜別の声が続出する中、ある“伝説のJr.”に注目が集まっている。【写真】５年連続「一番美形なJr．」1位を獲得した伝説のジュニア“伝説のJr．”小原裕貴発端はラストライブの1週間前に放映された、嵐の特別CMだ。24日の午後5時59分30秒より、日本テレビ、テレビ朝日、フジテレビ、TBS、