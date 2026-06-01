AMDが独自の3Dスタッキング技術である3D V-Cacheテクノロジーを搭載した新たなRyzenプロセッサ「Ryzen 7 7700X3D」など、新製品やアップデートを多数を発表しました。 AMD Computex 2026: 10 Years of AM4, AM5 Support Through 2029 and Expanded RDNA 4 Gaminghttps://www.amd.com/en/blogs/2026/amd-computex-2026-10-years-of-am4-am5-support-through.htmlAMD Ryzen 7 7700X3D launches July 16 for $329 - VideoCardz.comhtt