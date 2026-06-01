ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が1日、日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）に出演。5月31日の東京ドーム公演でグループ活動を終了した嵐について語った。嵐ラストライブでバック務めた浮所は、VTRを見ながら「約12時間前まで僕、ここにいたんです。踊ってて、あの後ろの方に映っているのが僕なんですけど、本当に僕、嵐さんに人生を変えていただいたんです」と明かし、母親が嵐のファンだったことで「こんな