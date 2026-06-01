男女2人が死亡する事件があった現場付近で警戒する警察官＝1日午後7時3分、埼玉県川口市1日午後3時ごろ、埼玉県川口市飯原町の住宅で「ケアマネジャーの女性を刃物で刺した。これから自分も刺す」と110番があった。県警によると、現場で住人とみられる60代の男と50〜60代の女性ケアマネジャーが血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。いずれも首に外傷があり、住宅内で凶器とみられる血の付いた