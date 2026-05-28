モスバーガーの公式「X」アカウントが、5月20日から限定発売中の「ティーミルク 〜キャンディ茶葉使用〜」を紹介。SNS上で「おいしすぎる！」と話題になっています。【画像】見た目もすてき…コチラが話題のモスバーガー新作ドリンクです！（4枚）モスバーガーの「ティーミルク」が話題！公式アカウントは、「ティーミルク、紅茶の香りがすごくて一気飲みしたくなります」とコメント。投稿は約64万回表示され、8900以上の「