北中米W杯（6月11日開幕）を間近に控える森保ジャパン（FIFA世界ランキング18位）は5月31日、東京・国立競技場でアイスランド代表（同75位）と対戦した。【もっと読む】久保建英は13歳でU17入りも「『俺にボールをよこせ』と要求できるメンタリティーでした」（U17日本代表元監督・森山佳郎）本大会の前に「壮行試合」を開催するのは、ザッケローニ監督体制で行った2014年のキプロス戦以来12年ぶり。チームの仕上がり具合、選