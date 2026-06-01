東京・大田区で路線バスの乗客を刃物で切りつけ殺害しようとした疑いで75歳の男が現行犯逮捕されました。石井富夫容疑者（75）は午前10時半ごろ、大田区内のバス停付近で路線バスに乗っていた50代の男性を刃物で切りつけ殺害しようとした疑いが持たれています。男性は左の頬に軽傷を負いましたが命に別条はありません。警視庁によりますと2人はバスの車内で、被害男性の「新聞の読み方」をめぐりトラブルになったとみられ、バスを