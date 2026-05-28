〈「さいごに胸を見せて」「えっ？」地方出身の女子大生を驚かせた“すべてをさらけ出す”『東京・女優オーディションの衝撃』【1982年プレイバック】〉から続くオーディション会場に響いた「おっぱいを見せてください！」の声。若さの勢いでブラジャーを外した瞬間、会場はどよめいた――。のちに激動の80年代を席巻することになる女子大生のその後とは？【衝撃グラビア】「超巨大バスト」「ラブシーンで身悶え」『伝説の女優』