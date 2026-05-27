5月支給分の給与から、「独身税」と呼ばれ国民から批判の声も大きい「子ども・子育て支援金」の徴収が始まった。「この制度は2026年4月から導入されていますが、給与所得者が天引きされるのは5月分の給与からです。目的は、少子化対策の財源確保です。会社員や公務員は、健康保険組合や協会けんぽ、共済組合が徴収し、自営業者や退職者などは、加入する国民健康保険を管轄する自治体、75歳以上が加入する後期高齢者医療制度は