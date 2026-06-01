東京都中央区の日銀本店日銀は1日、職員の専門性を高めるとともに働き方の選択肢を増やすため、2028年度に人事制度を見直すと発表した。先端的なITや金融の実務など高度な専門知識を持つ職種「プロフェッショナル職員」を新設するほか、職員の大半を占める非管理職の職種区分を再編する。プロフェッショナル職員は中途での採用が想定され、具体的な雇用形態や勤務条件は個別に決める。非管理職の再編は約30年ぶりで、現行は