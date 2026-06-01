歌手・GACKT（52）が1日、自身のX（旧ツイッター）を更新。総務省が5月29日に公表した、国勢調査の速報値で、あらためて出生数の減少で示されたことについての自身の思いをつづった。速報値で、2025年10月1日時点の外国人を含む日本の総人口は1億2304万9524人で、20年の前回調査から約309万7000人（2・5％）減った。1920年の統計開始以来、減少数、減少率とも過去最大。都道府県別に見ると、増加は東京と沖縄の2都県だけで、45