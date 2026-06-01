5月31日、東京ドームでラストライブ（ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』）を行った嵐の5人。26年半の活動を締めくくる“集大成”に相応しいライブとなり、ファンだけでなく、多くの国民から感謝の声が沸き上がった。【写真】5人の笑顔がまぶしすぎる…ラストライブの様子注目集めた二宮の“最後の言葉”「ライブは有料配信も行われ、このチケットはファンクラブ会員以外も購入が可能。価格は6000円でしたが、“国民的アイ