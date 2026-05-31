サッカーW杯壮行試合サッカー日本代表でワールドカップ（W杯）3大会に出場した本田圭佑が31日、日本テレビ系で放送された日本―アイスランド戦の試合後中継に登場。本大会で史上初の優勝を目標に掲げる森保ジャパンへエールを送った。日本は国立競技場で行われたアイスランド戦に小川航基の決勝点で1-0で勝利した。本大会前最後の実戦を白星で飾り、直近の欧州勢との対戦では9戦負けなし。2018年に森保一監督が就任して以降、