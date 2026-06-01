2026年4月に発表された東京都庁の新たなクールビズ「ハーフパンツの解禁」という話題が独り歩きしています。SNSの盛り上がりからも分かりますが、これまで口にしていなかっただけで、じつは「中年男性の短パンについて」、思うところがある方が多い証拠です。中年男性は短パンとどのように付き合っていくことが正解なのか。のべ5500人を超える男性のファッション相談にのってきた筆者が解説します。◆短パンには「定番色がない」じ