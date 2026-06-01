埼玉県警によると、1日午後3時ごろ、同県川口市の住宅から「ケアマネジャーの女性を刃物で刺した。これから自分も刺す」と110番があった。現場で男女が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認された。