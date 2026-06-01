栃木・宇都宮市の東北自動車道で起きた事故で、男性1人の死亡が確認されました。31日午前10時前、宇都宮市の東北道下りで、男性2人が乗った車がのり面に衝突し、その衝撃で運転していた男性が外に投げ出されて、後続車にはねられたということです。車を運転していた東京・練馬区の会社員・吉田航平さん（29）が、意識不明の重体で病院に運ばれ、その後死亡が確認されました。また、助手席に乗っていた男性もけがをして搬送されまし