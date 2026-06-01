日によって気温の揺らぎが大きい季節の境目。オールシーズン使えるワンピースを持っておけば、コーデの季節感を柔軟に調整しやすくなるはず！ そこで今回は【グローバルワーク】の40代スタッフせこ子さんがプロデュースした、黒ワンピースに注目。シンプルななかに上品さも感じさせる一着の着回しコーデをお届けします。ぜひアイテムごと丸っと真似してみて。 ダブルスト