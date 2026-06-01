FIFAワールドカップ2026前最後の国際親善試合となった31日のアイスランド代表戦（東京・国立）。ケガで長期離脱していた遠藤航や板倉滉の状態確認、伊東純也の左シャドー起用の成否などチェックポイントはいくつもあったが、その前段階として国際Aマッチ127試合目を迎えた前キャプテン・吉田麻也の“代表ラストマッチ”という大きな注目点もあった。前日までは現キャプテン・遠藤航がマークを巻くと見られたが、この日は腕章を