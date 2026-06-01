東京・渋谷区では1日から、ごみのポイ捨てをした人に過料2000円を徴収する新たな制度が始まりましたが、初日となった1日は正午前までに、たばこの吸い殻のポイ捨てで2件の過料の徴収が行われていたということです。渋谷駅周辺では1日朝から、区の巡回員などがポイ捨てをする人がいないか見回りを始めています。新たな制度では、区の巡回員などが24時間巡回し、ポイ捨てをした人を発見し次第、過料2000円を徴収しますが、1日午前10