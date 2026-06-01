timeleszの菊池風磨（31）のそっくりさんとしてテレビ出演している「菊池風風磨」こと川上翔太が、1日までに自身のスレッズを更新。菊池を巡る“うわさ”についてコメントした。菊池風磨に「似てる」を売りにTikTok動画をアップし瞬く間に話題を集めた川上。地上波テレビ番組に複数回出演するなどメディア露出を広げている。timeleszは現在全国アリーナツアーを開催中。5月30日、31日には静岡公演が行われた。その中で「菊