UUUMは6月1日、所属クリエイター「カラフルピーチ（からぴち）」の「マインクラフトスキングッズ 2026」のオンライン受注販売を開始した。 （関連：【画像あり】カラフルピーチの「マインクラフトスキングッズ 2026」一覧） 本商品は、UUUMと『Minecraft』を開発・発売するMojang AB社との、動画クリエイターの公式商品化に関する日本初のライセンス契約に基づく取り組みの一環。今後もMinecraftの