JR東海は1日午前、台風６号の接近に伴う運行の見通しを発表しました。 それによりますと、台風6号の接近に伴う大雨または強風のため、東海道新幹線は、２日（火）夜から３日（水）の終日にかけて、一部の時間帯や、一部の区間で、急遽の運転見合わせ、行先変更、列車の運休等の可能性があるということです。 ただし現時点で計画運休はありません。 今後の台風の進路や影響によって計画運休を含む運転計画の変更の可能性もありえ