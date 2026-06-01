じっくり聞いタロウ〜スター近況㊙報告〜」（毎週日曜深夜2時20分）。5月31日（日）の放送は、「関西弁出ちゃったら負け！」をお届け！【動画】千原せいじ「風俗は浮気じゃない」と豪語も“ガチ浮気”暴露で大慌て！？コテコテの関西芸人が関西弁を封印し、最後まで標準語を貫いた者が勝利！ 今回は、MCの河本準一(次長課長)、ほんこん(130R)、千原せいじ(千原兄弟)の3人が対決する。ルールは、「関西弁が出てしまったらア