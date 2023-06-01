【モデルプレス＝2026/06/01】嵐（大野智・櫻井翔・相葉雅紀・二宮和也・松本潤）が5月31日、東京ドームでラストライブ「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」を開催し、約26年の活動に幕を下ろした。ここでは、メンバーが最後にファンへ伝えたコメントを全文で紹介する。【写真】嵐、5人でパフォーマンスするラストライブの様子◆嵐、ラストライブで26年半の歴史に幕2020年末の活動休⽌から5年。2025年5⽉に再集