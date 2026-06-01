ネスレ日本の「ネスカフェゴールドブレンド80g」ネスレ日本は1日、「ネスカフェゴールドブレンド」など飲料製品6品目を、8月1日納品分から値上げすると発表した。店頭価格の想定値上げ率はいずれも約14％。長引くコーヒー豆の高騰や円安傾向などでコストが上昇したため。同社によると、80グラム入りのゴールドブレンドの店頭想定価格は、1100円前後から1200円前後になる見通しだ。