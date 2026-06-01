2025年12月、ポーランド・ワルシャワでナブロツキ大統領（奥）と会ったウクライナのゼレンスキー大統領（ロイター＝共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領が、第2次大戦期にポーランド人虐殺に関与したウクライナ民族主義組織の名前を軍特殊部隊の呼称に取り入れ、ポーランドから非難の声が相次いでいる。ロシアの侵攻開始当初からポーランドはウクライナ支援を続けてきたが、両国関係に影響しかねない事態になっ